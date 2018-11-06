В Соединенных Штатах во вторник проходят выборы в Конгресс. По конституции, они проводятся каждые два года и, когда не совпадают с выборами президента, называются midterm – буквально, в середине президентского срока (в русском языке устоявшийся термин – "промежуточные выборы"). Несмотря на это снисходительное название, "промежуточные" выборы в Конгресс США важны, и особенно в этом году.

Внезапная победа республиканца Дональда Трампа на президентских выборах два года назад резко активизировала электорат демократов, и эксперты обсуждали возможность Blue wave, "синей волны", подавляющей победы демократов на нынешних выборах в Конгресс. Однако Трамп, хотя и считался одним из самых непопулярных президентов США, по-прежнему пользуется энергичной поддержкой своего "базового" электората и способен его мобилизовать. Результат выборов в крайне поляризованном обществе может существенно повлиять на вторую половину президентского срока Трампа.

Кого избирают

Нижняя палата Конгресса – Палата представителей – каждые два года переизбирается полностью: срок полномочий конгрессменов – два года, то есть сегодня проходят выборы всех 435 членов нижней палаты.

Сенат, верхняя палата, будет переизбран на треть. Сенаторов (всего их 100, по два от каждого штата) избирают на шесть лет, каждые два года переизбирают примерно треть из них. В этом году избирают 35 сенаторов (33 – регулярным образом, еще двоих – на специальных выборах, который назначаются в результате досрочного прекращения полномочий членами Конгресса).

Будут избраны губернаторы 36 штатов (в остальных выборы проводятся одновременно с президентскими). Срок их полномочий – 4 года, за исключением Нью-Хэмпшира и Вермонта, где губернаторов избирают на 2 года.

Ситуация перед выборами

Республиканская партия обладает большинством в обеих палатах Конгресса, а последние два года – благодаря победе Дональда Трампа на выборах президента США – контролирует и исполнительную ветвь власти.

Традиционно партия, победившая на президентских выборах, спустя два года имеет тенденцию проигрывать на выборах в Конгресс. Трамп, однако, пользуется теперь славой политика, который как раз ломает тенденции.

Шансы республиканцев и демократов (четверг случается каждую неделю)

Преобладающее мнение экспертов: демократы получат большинство в Палате представителей, республиканцы сохранят большинство в Сенате.

По последним оценкам проекта 538, который возглавляет ведущий американский электоральный аналитик Нэйт Силвера:

Шансы демократов победить на выборах в Палату представителей составляют 7:1.

Статистическая модель проекта 538 говорит, что у демократов, по опросам общественного мнения, преимущество в той или иной степени (более 60 процентов), в 220 избирательных округах (при том, что большинство в Палате представителей – это 218 конгрессменов). У республиканцев такое преимущество в 197 округах. Еще в 18 округах разница между кандидатами слишкам мала, чтобы делать прогноз.

Шансы республиканцев победить на выборах в Сенат составляют 4:1. ​

Такая разнонаправленность прогнозов вызвана особенностями выборов в Сенат. 65 из 100 сенаторов в этом году не избираются. 42 из них – республиканцы, которые последние годы были очень успешны на выборах в Конгресс, и лишь 23 – демократы и примкнувшие к ним два независимых сенатора (в том числе кандидат в президенты от демократов Берни Сандерс).

Таким образом, демократам, чтобы получить большинство в Сенате (51 место), необходима победа в 28 из 35 выборов в Сенат, которые проходят в этот вторник – в случае, если верхняя палата будет разбита 50 на 50, решающее слово будет принадлежать вице-президенту Майку Пенсу, республиканцу.

Сейчас же, согласно модели проекта 538, демократам надо победить не только на всех выборах в Сенат, где у них по опросам есть существенное преимущество (25), но еще одержать верх в двух избирательных кампаниях, где опросы показывают практически равные шансы кандидатов, – и этого все равно будет недостаточно для контроля над Сенатом, и демократам нужно будет победить еще в каком-то штате, где опросы дают преимущество кандидату-республиканцу.

Прогнозы же предсказывают, что республиканцы, несмотря на большую популярность демократов, могут даже немного увеличить свое присутствие в Сенате.

(Вероятность того, какой штат окажется решающим в битве за Сенат)

По оценкам Силвера, для того, чтобы республиканцам сохранить контроль над Палатой представителей, или демократом – взять под контроль Сенат, в опросах общественного мнения, на которых базируются все оценки, должна быть систематическая ошибка. Это, впрочем, вполне возможно, и Силвер отмечает, что выигрыш при шансах, например, 1:6 происходит сплошь и рядом. Скажем, каждую неделю наступает четверг.

Что касается губернаторов, то по прогнозу 538:

24 штата с общим населением 195 миллионов человек окажутся с губернаторами-демократами, и 26 штатов с населением 134 миллиона окажутся с губернаторами-республиканцами.

(Мы приводим только данные проекта 538, поскольку подобные модели строят многие американские СМИ, и все их привести в ограниченной статье невозможно, а прогнозы 538 в последние избирательные циклы в США оказывалсись одними из самых точных – Р.С.).

Трамп vs Обама

Президент Трамп заявил, что хотя его имени нет в бюллетенях для голосования, нынешние выборы можно считать "референдумом о нем".

Трамп провел рекордное количество выступлений в последние дни перед выборами, стараясь мобилизовать свой электорат на поддержку республиканских кандидатов – в первую очередь, в штатах с наиболее острым противостоянием на выборах сенаторов или губернаторов. Президент убеждает своих сторонников принять участие в голосовании, говоря, что в противном случае достижения его администрации окажутся под ударом.

Трамп ставит себе в заслугу:

превосходное состояние американской экономики с рекордно низкой безработицей и ростом зарплат,

при нем были снижены налоги и ослаблено регулирование – Трамп заявляет, что это способствует росту экономики,

при Трампе в Верховный суд США вошли два консервативных судьи и это создало в суде – на долгий срок – консервативное большинство. Это важный вопрос для американских избирателей – именно Верховный суд, в конечном итоге, принимает решение, например, по вопросу об абортах.

В последние дни Трамп много говорит о борьбе с нелегальной иммиграцией, даже отправил военных к границе с Мексикой, куда с юга движется караван с мигрантами из Центральной Америки. Наблюдатели считают, что анти-иммигрантская риторика используется Трампом, чтобы активизировать его "базу".

Победа демократов в Конгрессе создает трудности для Трампа:

как и любому президенту, ему будет сложнее проводить законопроекты через парламент, находящийся под контролем оппозиции,

будет существовать теоретическая опасность импичмента (хотя сейчас лидеры демократов стараются не педалировать эту тему). Эта процедура в США – не юридическая, а политическая. В случае, если президенту инкриминируют нарушение закона, палата представителей может проголосовать за импичмент, но затем его должен будет утвердить Сенат. Таким образом, чтобы действительно отстранить президента от власти, оппозиции нужно как минимум иметь контроль над обеими палатами Конгресса.

ожидается, что после выборов комиссия под руководством спецпрокурора Роберта Мюллера, ведущая расследование о возможности сговора предвыборной кампании Трампа и российских властей накануне президентских выборов 2016 года, представит последние результаты своей деятельности.

Еще одной особенностью нынешних выборов является возвращение в активную политику предшественника Трампа на посту президента Барака Обамы. Он участвует во встречах с избирателями и призывает сторонников демократов идти голосовать.

Причина возвращения Обамы, вероятно, в том, что Трамп активно демонтирует его наследие в самых разных областях – от здравоохранения до внешней политики. Выступая в Индиане, Обама заявил:

"Америка на перепутье... Я считаю это самыми важными выборами на нашем веку... Мы видели в последние недели попытки разделить нас риторикой, натравить нас друг на друга... Когда вы голосуете, вы отвергаете этот вид политики... Антидот для политики злости и раскола – политика щедрости и надежды".

Для России

С точки зрения санкций против России, результаты выборов в Конгресс Москву вряд ли должны волновать: в Конгрессе в значительной степени существует межпартийное согласие по вопросу о санкциях, введенных в ответ на вмешательство России в американские выборы и другую деятельность Кремля на внешней арене – от аннексии Крыма до отравления в Британии двойного агента Сергея Скрипаля.