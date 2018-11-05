Группа Spice Girls объявила о воссоединении без Виктории Бекхэм

Британская поп-группа Spice Girls объявила о своём воссоединении. В 2019 году Джери Хорнер, Эмма Бантон, Мел Би и Мел Си отправятся в первый за прошедшие 10 лет тур по Великобритании.

Пятая участница группы - Виктория Бекхэм - не воссоединится с коллективом из-за деловой занятости. В Spice Girls надеются, что она присоединится к ним на одном из выступлений в каком-либо качестве.

Последний раз в полном составе группа выступала на церемонии закрытия летней Олимпиады в Лондоне в 2012 году.

Spice Girls является одной из самых известных поп-групп. Их дебютный альбом "Spice", вышедший в 1996 году, был продан тиражом в 28 миллионов копий по всему миру и получал платиновый статус в США, Канде и странах Европы. В начале 2000-х группа распалась. Однако неоднократно собиралась для выступлений и других мероприятий.