В Сети оказались файлы Сбербанка с технической документацией

В интернете в открытом доступе оказались файлы Сбербанка с технической документацией, в частности, с данными о проверках работособности систем банка. Опрошенные «Коммерсантом» эксперты и участники банковского рынка считают, что данные попали в сеть одновременно с персональными данными более чем 400 тысяч бывших и действующих сотрудников банка, о которых издание сообщало в конце октября.

Эксперты считают, что утечка не была злонамеренной, а стала результатом просчета сотрудника, который отправлял рабочие файлы на домашнюю почту, чтобы поработать дома.

В Сбербанке подтвердили, что взлома его информационных систем не было. В обнаруженных файлах содержится «рабочая техническая документация, обмен которой возможен, в том числе с подрядчиками, через сеть интернет для выполнения производственных задач», заявил представитель кредитной организации. В файлах нет сведений, которые бы составляли банковскую или коммерческую тайну либо содержали персональные данные сотрудников и клиентов, говорится в публикации.