Власти США предупреждают о попытках России повлиять на выборы

Департамент внутренней безопасности США, Министерство юстиции, офис директора Национальной разведки и Федеральное бюро расследований опубликовали совместное заявление в преддверии промежуточных выборов в Конгресс 6 ноября. США не потерпят иностранного вмешательства в выборы со стороны России, Китая, Ирана или каких-либо еще государств, говорится в заявлении.

В настоящий момент у американских спецслужб нет данных о попытках взлома избирательной инфраструктуры, которые могли бы помешать голосованию, изменить количество голосов или повлиять на их подсчет, отмечается в документе. Однако американцам следует "опасаться" попыток иностранных игроков – особенно России - повлиять на общественные настроения и посеять разлад, распространяя фальшивую информацию о политических процессах и кандидатах. Американский народ может свести эти попытки на нет, оставаясь осведомленным, сообщая о подозрительных действиях и будучи внимательным потребителем информации, говорится в заявлении.

США намерены вводить санкции против иностранных граждан и структур за вмешательство в американские выборы. В настоящее время Вашингтон проводит расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в 2016 году. В июле специальный прокурор Роберт Мюллер официально обвинил 12 граждан России, которые, как утверждается, были или являются сотрудниками военной разведки, во взломе сервера Демократической партии США и других кибератаках с целью вмешательства в выборы. В сентябре президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в голосование в стране.

Во вторник в США пройдут промежуточные выборы в Конгресс , по итогам которых станет ясно, сохранит ли Республиканская партия большинство в Палате представителей. Граждане изберут 435 членов Палаты представителей, 35 сенаторов, а также более шести тысяч законодательных собраний штатов.