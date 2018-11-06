В России мессенджеры обяжут проверять личность пользователей

В правительстве России подготовили новые требования к проверке пользователей мессенджеров: в соответствии с которыми этими приложениями сможет пользоваться только тот человек, на которого оформлен номер мобильного телефона. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на проект постановления.

Информацию о своих пользователях для подтверждения личности сотовым компаниям будут обязаны передавать владельцы мессенджеров. На ответ оператору связи отводится 20 минут. Если данные о пользователе совпадут с информацией в базе компании, идентификация будет считаться пройденной, если нет - пользователю перестанут оказывать услуги. Также верификация будет провалена, если компания будет искать информацию об абоненте дольше 20 минут. Кроме того операторы будут обязаны хранить сведения о том, какими мессенджерами пользуется абонент.

За нарушение новых правил мессенджеры будут привлекать к административной ответственности.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что эти меры - "необходимый шаг к созданию безопасной коммуникационной среды как для граждан, так и для государства в целом". По его словам, анонимная переписка в мессенджерах затрудняет деятельность правоохранительных органов при расследовании преступлений.

Опрошенные изданием эксперты усомнились в том, что зарубежные сервисы будут исполнять новые требования. ICQ, WhatsApp, Viber и Там-Там на запросы газеты не ответили.