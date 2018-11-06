На активистку, вскрывшую вены, составили протокол о хулиганстве

Сотрудники полиции составили протокол о мелком хулиганстве на активистку Ольгу Шалину, вскрывшую вены на выставке полицейской техники в Москве 25 октября. Об этом "МБХ медиа" сообщила сама Шалина.

По словам активистки, двое полицейских пришли к ней домой, чтобы составить протокол. Задерживать её они не стали.

25 октября активистка незарегистрированной партии "Другая Россия" Ольга Шалина провела акцию против нарушения прав заключенных и насилия в колониях и тюрьмах. На выставке "Интерполитех" она залезла на автозак, раскидала листовки с критикой ФСИН, после чего порезала себе руки. Активистку задержали и доставили в больницу. Позже в отношении Шалиной возбудили дело о хулиганстве по мотивам ненависти к социальной группе "сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний". Однако уже на следующий день прокуратура закрыла дело.