Главный редактор "Медузы" вернулся к работе после обвинений в харассменте

Совет директоров издания "Медуза" разрешил вернуться к работе главному редактору Ивану Колпакову. Ранее в октябре он был отстранен от своей должности на две недели из-за неподобающего сексуального поведения. Руководство портала расценило такое наказание как "достаточное". Об этом издание сообщило в своем фейсбуке.

Редакция назвала его действия неприемлемыми, однако подчеркнула, что это был "разовый" инцидент. Коллектив интернет-ресурса решил выработать систему правил поведения, которые призваны обеспечить в будущем справедливую реакцию на подобные эпизоды.

Главный редактор расположенного в Латвии русскоязычного сайта Meduza.io Иван Колпаков был отстранен от должности по собственной просьбе. Его обязанности временно исполняла основатель проекта Галина Тимченко. Колпакова обвинили в приставаниях к жене одного из сотрудников на вечеринке, которая состоялась 20 октября по случаю "дня рождения" издания.

"Медуза" была запущена в октябре 2014 года. Костяк команды журналистов на момент запуска составили бывшие сотрудники российского сайта "Лента.ру", главным редактором которого была Тимченко. Она была уволена из издания в марте 2014 года по решению акционера Александра Мамута. Большая часть коллектива ушла за ней, назвав это решение политическим. Колпаков возглавил издание в январе 2016 года, а Тимченко осталась генеральным директором сайта.

В марте 2018 года издание получило 18,9 миллиона уникальных посетителей и 88 миллионов просмотров, сообщал издатель "Медузы" Илья Красильщик.