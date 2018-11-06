Генпрокурор Украины Луценко объявил об уходе в отставку из-за дела Гандзюк

Генпрокурор Украины Юрий Луценко во вторник объявил об уходе в отставку. Об этом он сказал во время выступления в Верховной Раде, комментируя создание временной следственной комиссии по расследованию гибели херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Свое решение он объяснил "пропагандистской кампанией", якобы развязанной в ряде СМИ, в ходе которой вина за гибель активистки возлагается на украинские власти. Он назвал происходящее "пиаром на крови" и предложил общественности решить, кому доверить следствие по этому делу — "экрану телевизора" или правоохранительным органам.

Свою отставку Луценко анонсировал еще в сентябре, однако тогда он говорил, что покинет пост после завершения президентских выборов, которые состоятся 31 марта 2019 года.

Отставку генпрокурора еще должна утвердить Верховная Рада.

Активистка Екатерина Гандзюк умерла 4 ноября. Она руководила делами Херсонского горисполкома и была советником городского головы Херсона. 31 июля на нее напали возле ее дома. Неизвестный облил ее кислотой. После 96 дней пребывания в реанимации и 11 операций организм Екатерины не справился с полученными травмами.

Полиция задержала пятерых человек, подозреваемых в нападении на Гандзюк – вероятных исполнителя покушения, покупателя серной кислоты и трех соучастников. Суд арестовал четырех из них на 60 суток без права внесения залога, а пятого отпустил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного средства контроля. При этом заказчики преступления - как и ряда других нападений на гражданских активистов на Украине - не установлены.