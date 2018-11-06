Охранникам Делимханова смягчили обвинение перед самым приговором

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывших охранников депутата Госдумы и заместителя правительства Чечни Адама Делимханова к штрафу в размере 50 тысяч рублей. При этом им смягчили обвинение с "вымогательства в особо крупном размере, совершенном группой лиц" на "самоуправство". По первой статье обвиняемым грозило до 15 лет лишения свободы. Столь радикальное смягчение обвинения произошло непосредственно перед приговором.

По версии следствия, в 2016-м году полковник МВД Саид Ахмаев, старший лейтенант Нацгвардии Лечи Болатбаев, а также трое их подельников – братья Мовлат и Ахмед Булгучевы и Евгений Катков, угрожая убийством и похищением детей вымогали деньги у бизнесмена Константина Жукова. После задержания у Ахмаева и Болатбаева были найдены пистолеты, автомат и патроны к ним, ножи и кастеты, десятки удостоверений сотрудников полиции и Следственного комитета, а также копии материалов дела об убийстве Бориса Немцова, которое к тому моменту суд даже еще не начал рассматривать.

На момент совершения преступления Ахмаев и Болатбаев были личными охранниками Адама Делимханова, являющегося, по некоторым данным, родственником Рамзана Кадырова. Глава Чечни неоднократно называл его имя в числе своих возможных преемников. "Президент-Отель", в котором произошло преступление, считается неофициальной московской штаб-квартирой Кадырова и его приближенных. Как сообщала "Новая газета", руководитель Чеченской республики лично посылал гарантийные письма на имя главы Мосгорсуда Ольги Егоровой и генпрокурора Юрия Чайки с просьбой не заключать Ахмаева и Болатбаева под стражу и "оказать содействие в их освобождении".

Два года охранники Делимханова провели в СИЗО. 1 октября срок их содержания под стражей истек, однако прокуратура неожиданно не выступила с ходатайством о его продлении. Таким образом, обвиняемых отпустили под обязательство о явке в суд, а сегодня и вовсе прекратили уголовное дело о вымогательстве, заведенное на них.