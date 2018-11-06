Сына вице-президента "Лукойла" обвинили в изнасиловании

В Москве сына вице-президента "Лукойла" Руслана Шамсуарова обвинили в изнасиловании. Об этом сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на адвоката Виталия Агеева. Источники РБК в одном из столичных отделов полиции подтверждают, что к ним обратилась девушка с заявлением об изнасиловании на её знакомого Руслана.

Сообщается, что 23-летняя жительница Ростова-на-Дону была якобы изнасилована в квартире на площади Победы. Шамсуаров утверждает, что девушка вступила с ним в половую связь добровольно и занимается оказанием эскорт-услуг.

В 2016 году суд назначил Шамсуарову 300 часов обязательных работ за оскорбление сотрудников полиции после "гонки" на автомобиле "Гелендваген". Тогда сын вице-президента "Лукойла" в компании своих друзей устроил "гонки" от сотрудников полиции по улицам Москвы.