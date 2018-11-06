В Подмосковье впервые оштрафовали за борщевик Сосновского

В Подмосковье впервые наложен штраф за сорные растения на земельном участке. Компания "Юниор" выплатит государству 400 тысяч рублей.

Пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям сообщила, что компания наказана "за факт зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью площади в 7 гектаров". Речь, в частности, идет о таком растении, как борщевик Сосновского.

Наказания за заросшие борщевиком участки вступили в силу с ноября 2018 года. Штрафы для физических лиц составляют до 5 тысяч рублей, для должностных – до 50 тысяч, а для юридических – до миллиона. Пока такой вид административной ответственности распространяется только на Подмосковье.

Борщевик Сосновского культивировался в середине прошлого века в СССР как кормовая культура, однако позже выяснилось, что растение способно неконтролируемо распространяться и захватывать естественные экосистемы, практически полностью уничтожая их. Также сок борщевика опасен для человека – он может вызывать сильные и долго не заживающие ожоги, воспаление кожи, отек верхних дыхательных путей и даже нарушения структуры хромосом.

В 2018 году правительство Подмосковья запустило первую в России программу по борьбе с сорняком. В течение года на нее планировалось потратить более 300 миллионов рублей из бюджета.