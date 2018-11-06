Арестован анархист, назвавший "героем" устроившего взрыв в ФСБ

Центральный районный суд Калининграда отправил в СИЗО анархиста Вячеслава Лукичева, подозреваемого в оправдании терроризма, сообщает "Новый Калининград". Решение было принято по требованию прокуратуры, которая считает, что Лукичев может скрыться от следствия и оказывать давление на свидетелей. Теперь ему придется пробыть под арестом до 3 января.

Уголовное дело против него возбудили из-за того, что он назвал в соцсети "героем" исполнителя теракта в Архангельске. По данным следствия, в ходе обыска у Лукичева нашли "экстремистсткую литературу" и "похожий на патрон" предмет.

24-летний калининградец был задержан в воскресенье вместе с двумя подругами. По словам Лукичева, он написал явку с повинной. Взамен полицейские пообещали отпустить девушек. Одна из них являлась администратором группы, в которой был опубликован вменяемый Лукичеву пост. Его адвокат заявила о давлении на подзащитного.

Утром 31 октября в Архангельске в здании местного управления ФСБ прогремел взрыв. По версии следствия, самодельную бомбу взорвал 17-летний учащийся Архангельского политехнического колледжа Михаил Жлобицкий. В социальных сетях он пропагандировал идеи анархизма, а незадолго до теракта предупредил о том, что идет взрывать ФСБ, назвав мотивом своих действий, в частности, то, что спецслужба "фабрикует дела и пытает людей".