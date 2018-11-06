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Террористы или жертвы? Эфир в 19.05

Владислав Росляков, "керченский стрелок", скрин-шот с камеры наблюдения

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Российский подростковый террор в школах и у дверей ФСБ: протест до смерти?

Террор и подростки: почему стало возможным говорить , что за последние 4 года старшеклассники стали героями и персонажами криминальных драм со смертельным исходом?

“Архангельское дело” молодого анархиста-самоубийцы. История "керченского стрелка". Как связаны подростковый терроризм, современная политика в России и глобальный мир? Какой страшный сигнал посылают подростки-убийцы миру взрослых?

Антигосударственные настроения, протестная активность взрослых и подростковые экстремальные формы бунта против школы, родителей и государства.

В студии Александр Верховский, директор информационно-аналитического центра СОВА, исследователь радикальных политических течений в России, член Президентского совета по правам человека; Любовь Борусяк, социолог, демограф, доцент НИУ ВШЭ, ведущий научный сотрудник Института системных проектов Московского городского университета; Михаил Конев, политик.

В видеотрансляции в 19.05

Ведет программу Елена Фанайлова.

Опрос на улицах Москвы

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