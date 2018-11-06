В ЕС признали вступление Турции в Евросоюз нереальным

Европейский комиссар по вопросам расширения ЕС и политики добрососедства Йоханнес Хан заявил, что "членство Турции в Европейском Союзе в обозримом будущем нереально".

В интервью немецкому изданию Die Welt он отметил, что было бы честнее "прекратить переговоры о вступлении Турции" и сосредоточиться на стратегическом партнерстве в тех областях, в которых это возможно. Хан признал, что в настоящее время контакты с турецкими властями по поводу евроинтеграции практически заморожены.

Переговоры о вступлении Турции в ЕС велись с 2005-го года. В интервью Die Welt Йоханнес Хан согласился с тем, что с тех пор страна все больше "дрейфует в сторону автократии", из-за чего ряд государств-членов Евросоюза, в частности Франция и Австрия, категорически против ее принятия в союз.