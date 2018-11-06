В ярославской колонии снова избили заключенного

Адвокат фонда "Общественный вердикт" Ирина Бирюкова, благодаря которой были опубликованы видеодоказательства пыток в ярославской исправительной колонии №1, сообщила об избиении еще одного заключенного в колонии в Ярославской области.

По данным Бирюковой, сотрудники рыбинской ИК №2 сломали ребра и руку осужденному Егору Григорьеву. После этого его перевели в больницу при другой колонии, где назначили операцию. Григорьев собирался пожаловаться на избиение в прокуратуру, но узнавшие об этом сотрудники ФСИН приехали к нему в больницу и угрозами пытались заставить его молчать. Заключенный, тем не менее, сообщил в прокуратуру об избиении и угрозах. После этого, вечером 3 ноября, Григорьева увезли из больницы в неизвестном направлении. Адвокат Бирюкова считает, что сейчас он находится в той самой колонии, где его избили.

Фонд "Общественный вердикт" направил запрос в Следственный комитет с просьбой провести проверку полученной информации, а также проверить действия медиков и руководства колонии, разрешивших перевод заключенного в выходной день. Правозащитники также запросили записи с камер наблюдения и видеорегистраторов.

В июле "Новая газета" опубликовала видео пыток заключенного ярославской колонии №1 Евгения Макарова. Он заявлял о систематических издевательствах со стороны сотрудников ИК еще в 2017 году, однако Следственный комитет завел уголовное дело лишь после обнародования видеодоказательств – их как раз удалось добыть юристу "Общественного вердикта" Ирине Бирюковой. Сейчас по этому уголовному делу арестовано 15 сотрудников ФСИН.

Позже было опубликовано еще одно видео с избиением заключенных в той же колонии. По его следам также завели уголовное дело и арестовали двух человек.