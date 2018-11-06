В США рассматривают новый пакет санкций против России

Госдепартамента США уведомил Конгресс США о невыполнении Москвой условий для отказа Вашингтона от новых санкций. Это привело к запуску механизма рассмотрения второго пакета санкций.

Как заявила официальный представитель Госдепартамента Хизер Нойерт, новые санкции против России предусмотрены законом США о контроле над химическим оружием.



Первый пакет ограничений был введен в конце августа 2018 года как реакция США на отравление в Британии бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом.



Конгресс США дал России три месяца для объяснений в ссвязи с отравлением в Солсбери и предоставления гарантий, что подобное не повторится.

Представитель Госдепартамента США Дэвид Теслер уточнил в интервью Би-би-си, что в настоящий момент никакие дополнительные ограничения не вводятся, но начинается "проработка следующих шагов". О том, какими будут эти шаги, Госдепартамент сообщит позднее. Но уже известно, что второй пакет санкций предусматеривает жёсткие ограничения. Среди них – запрет американским банкам давать кредиты правительству России, если речь не идёт о покупке продовольствия. Вторым пакетом также предусмотрена возможность заморозки дипломатических отношений между США и правительством России. Могут быть запрещены авиаперевозки, которые осуществляют компании, находящиеся под контролем российского правительства. К таким компаниям относится "Аэрофлот".