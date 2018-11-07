Ракета-носитель "Союз" вывела на орбиту европейский спутник

Российская ракета-носитель "Союз-СТ" в ночь на среду стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане. Она вывела на орбиту европейский метеорологический спутник Metop-C. Он будет контролировать температуру и влажность поверхности Земли, а также следить за изменениями уровня озона.

По данным Европейского космического агентства, в расчетное время космический аппарат благополучно отделился от разгонного блока.

Перед стартом ракету дополнительно проверили. Проблем с датчиками боковых блоков обнаружено не было. Согласно выводам комиссии, именно нештатная работа датчика разделения первой и второй ступеней ракеты стала причиной аварии 11 октября. Тогда ракета-носитель "Союз-ФГ" с космическим кораблем "Союз МС-10", на борту которого находился экипаж из двух человек, потерпела крушение во время пуска с космодрома Байконур. Экипаж сумел эвакуироваться и не пострадал.