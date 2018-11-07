США: у демократов большинство в Палате, у республиканцев – в Сенате

В Соединенных Штатах демократы получили контроль над Палатой представителей - нижней палатой Конгресса, а республиканцы несколько увеличили свой перевес в Сенате.

Таковы предварительные итоги так называемых промежуточных выборов, которые прошли 6 ноября. В ряде штатов подсчет голосов еще продолжается, и точные цифры будут известны спустя несколько часов.

Демократы уже обеспечили себе большинство в Палате представителей. Подсчет голосов в ряде округов в Калифорнии, где идет упорная борьба, покажет, насколько прочным оно будет. Демократы могут получить от 225 до 230 голосов в нижней палате Конгресса из 435 - это даже несколько больше, чем предсказывали опросы. Кандидаты от демократов победили действующих конгрессменов-республиканцев примерно в трех десятках округов, главным образом в пригородах. Наблюдатели отмечают, что их население - главным образом высокообразованные люди с доходом выше среднего - обычно голосует за республиканцев, но в этот раз отвергли политику президента Дональда Трампа.

В то же время, республиканцы сохранили контроль над Сенатом. Их кандидатам удалось победить действующих сенаторов-демократов в Северной Дакоте, Индиане и Миссури. Тед Круз в упорной борьбе победил в Техасе. Близок к победе республиканец Рик Скотт также во Флориде. У республиканцев в Сенате будет от 52-х до 55 мест - точное число зависит от результатов в Монтане, Аризоне и Миссисиппи, где все голоса пока не подсчитаны.

Демократы добились относительного успеха на выборах губернаторов, их кандидатам в ряде штатов, например в Висконсине, удалось опередить действующих губернаторов-республиканцев. Демократы будут во главе крупнейших штатов Нью-Йорк и Калифорния. Республиканец Рон де Сантис победил во Флориде.

Президент США Дональд Трамп назвал итоги выборов "потрясающим успехом". Контроль над Сенатом позволит Трампу избежать проблем с назначениями в свою администрацию. В то же время, переход Палаты представителей к демократам серьезно затруднит принятие законопроектов. Палата представителей также имеет право вести парламентские расследования в отношении Трампа.