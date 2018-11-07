В Лондоне арестовали жену бывшего азербайджанского банкира

В Лондоне суд арестовал жену бывшего азербайджанского банкира Замиру Хаджиеву. Это произошло после того, как она потратила в торговом центре Harrods 16 миллионов фунтов, а также приобрела недвижимость еще на 20 миллионов. Полиция расследует происхождение этих средств, Хаджиевой уже предъявили обвинения в незаконном присвоении денег.

Как сообщает русская служба "Би-Би-Си", Замире Хаджиевой 55 лет. Она жена бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Хаджиева. В 2016 году суд в Баку приговорил его к 15 годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве и растрате. По версии следствия, из-за действий Хаджиева из банка исчезли десятки миллионов долларов. Сам он отрицал обвинения.