Дело о картинах. Почему был задержан Дмитрий Рыболовлев

Российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев был задержан полицией Монако исключительно для дачи показаний, и говорить, что он заключен под стражу, не корректно. Об этом сообщил "Интерфаксу" в среду источник, знакомый с обстоятельствами дела.

По словам собеседника агентства, законом предусмотрена такая процедура которая предусматривает задержание для дачи показаний на 24 часа с возможным последующим продлением еще на сутки. В течение этого времени задержанный находится в отделе полиции. Таким образом, максимальный срок задержания Рыболовлева истекает в четверг.

Накануне о задержании Рыболовлева в Монако сообщила газета Le Monde. Расследование деятельности российского бизнесмена было открыто генеральным прокурором Монако в связи с фактами коррупции, торговли влиянием и другими эпизодами. Позже адвокаты подтвердили информацию о допросе Рыболовлева.

В доме бизнесмена прошли обыски. По информации газеты, в деле Рыболовлева обнаружены сотни смс-сообщений, которые могут указывать на сеть связанных с миллиардером людей.

В сентябре 2017 года министр юстиции Монако Филипп Нармино ушёл в отставку после того, как Le Monde опубликовала статью о его дружеских отношениях с Рыболовлевым. Газета утверждала, что министр получал подарки от российского миллиардера и гостил в его доме в Швейцарии.

Газета также упоминает имя арт-дилера Ива Бувье, с которым судился Рыболовлев в Швейцарии из-за того, что тот якобы вводил его в заблуждение по поводу истинной стоимости продаваемых им картин. Свои потери россиянин оценил в один миллиард долларов. Источник "Би-би-си" подтвердил информацию о том, что задержание Рыболовлева связано с картинами.

В 2011 году бизнесмен приобрел контрольный пакет акций футбольного клуба "Монако". Ранее СМИ сообщали о том, что Рыболовлев вкладывает в него деньги в обход правила "финансового фэйр-плей". Клуб опроверг подобные обвинения. Издание Mediapart пишет, что Рыболовлев под прикрытием маркетинговых сделок улучшал финансовые показатели футбольного клуба. Подобная информация ранее появлялась в голландском издании nrc.nl.

По данным Forbes, Рыболовлев занимает 15-е место в рейтинге богатейших людей России. Его состояние оценивается в 7,3 миллиарда долларов. До 2010 года он являлся фактическим владельцем "Уралкалия". В настоящий момент владеет футбольным клубом "Монако" и контролирует крупнейший банк Кипра Bank of Cyprus.