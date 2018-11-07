В Нижнем Тагиле полицейских судят за смерть задержанного

В Нижнем Тагиле прокуратура просит 13 лет колонии строгого режима для оперуполномоченных Дмитрия Панова и Егора Ялунина, а также 12 лет и 10 месяцев лишения свободы для их коллеги Анатолия Быкова. Как утверждается, они до смерти избили задержанного. Об этом сообщил адвокат Алексей Бушмаков.

Инцидент произошел осенью 2017 года. 41-летний Станислав Головко умер от полученных травм в больнице, куда был доставлен в состоянии комы. Судебно-медицинская экспертиза выявила на его теле более двух десятков ран от ударов тупым предметом. У него зафиксировали проломленную лобную кость, а также многочисленные кровоподтеки на руках и ногах.

Сторона защиты поддержала позицию прокурора, однако просила вменить полицейским еще и принуждение к даче показаний. По версии Бушмакова, полицейские пытались добиться от Головко признания в совершении кражи.

Ранее сестра покойного Екатерина Головко рассказывала в интервью Радио Свобода о том, что на обвиняемых периодически и прежде поступали жалобы из-за регулярного избиения задержанных. По ее словам, Ялунин оставил в регистрационном журнале запись о том, что Станислав Головко "при допросе начал вести себя неадекватно и сам себе нанес тяжкие телесные повреждения".