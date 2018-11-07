Лидер банды Цапков ел икру в колонии. Её проверят (в третий раз)

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести "жесткую проверку" амурской колонии, в которой осужденный за массовое убийство в станице Кущевская Вячеслав Цеповяз ел красную икру, шашлыки и крабов.

"При наличии в действиях сотрудников ФСИН признаков должностных либо коррупционных преступлений дано указание незамедлительно принять решение о возбуждении уголовного дела", — говорится в сообщении СК.

Ранее в СМИ появились фото, на которых приговоренный к 19 годам и 10 месяцам строгого режима Вячеслав Цеповяз пирует прямо в тюремной камере.

Фотографии передала в прокуратуру бывшая жена Цеповяза Наталья Стришняя, у которой он, по ее словам, пытается "отжать семейный бизнес". Она рассказала, что на "достойное" содержание мужа в колонии семья тратила 3 миллиона рублей ежегодно. Также Цеповяз имел возможность пользоваться интернетом и мобильным телефоном.

ФСИН признала подлинность фотографий, однако в ведомстве подчеркнули, что сделаны они были в 2015-м году, а сейчас Цеповяз "содержится в жесточайших условиях". За последний год, пояснили во ФСИН, амурская колония проверялась дважды, однако "нарушений, которые могли бы повлечь за собой возбуждение уголовных дел, выявлено не было". При этом бывшая жена Цеповяза утверждает, что переводила мужу большие суммы денег и созванивалась с ним вплоть до последнего времени.

Вячеслав Цеповяз – один из лидеров так называемой "банды Цапков", которая действовала на территории Краснодарского края.

В ноябре 2010-го года члены банды совершили массовое убийство в станице Кущевская, наказав, таким образом, не желавшего договориться с ними фермера Сервера Аметова.

Жертвами преступления стали 12 человек – сам бизнесмен, его жена, их дети, а также их гости со своими детьми, находившиеся в этот момент в доме Аметова. Убийство, при этом, было совершено с особой жестокостью – одну из своих жертв, годовалую девочку, "цапки" облили бензином и сожгли заживо.

Родственники жертв были недовольны слишком мягкими, по их мнению, приговорами, которые получили некоторые члены банды, в том числе – признанный одним из организаторов преступления Вячеслав Цеповяз.