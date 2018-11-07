Осужденный по делу "Армии воли народа" вышел на свободу

Осужденный по делу "Армии воли народа" подполковник запаса ВВС России Кирилл Барабаш вышел на свободу, сообщает "ОВД-Инфо".

В августе прошлого года суд приговорил Барабаша к трем годам десяти месяцам колонии по обвинению в "организации деятельности экстремистской организации". 23 октября этого года суд пересчитал ему срок заключения согласно закону, который приравнивает день под стражей к полутора дням, проведенным в колонии общего режима.

Ранее на свободу вышли другие осужденные по этому делу - журналист РБК Александр Соколов и Валерий Парфенов.

"Армия воли народа" – общественное движение, созданное бывшим главным редактором газеты "Дуэль" Юрием Мухиным. Движение пропагандировало идею всенародного референдума об ответственности власти перед народом. По проекту закона, который предлагала АВН, во время каждых очередных выборов избиратели должны получать дополнительный бюллетень с вариантами вердикта тому президенту или составу Госдумы, полномочия которых закончились. В случае, если большинство голосующих посчитают чиновников "заслуживающими наказания", их ждет заключение, равное сроку пребывания у власти.

Причиной для признания "Армии воли народа" экстремистской организацией и ее запрета в России стала листовка "Ты избрал – тебе судить", которая как раз и призывала оценивать работу властей на всенародных референдумах.