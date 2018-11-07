В Крыму военные РФ осуждены за смертельное избиение прохожего

Подконтрольный России Крымский гарнизонный военный суд приговорил к лишению свободы двоих военных, которые пьяными забили до смерти случайного прохожего. Об этом сообщается на сайте главного военного следственного управления Следственного комитета.

Рядовой Алексей Пыжьянов проведет в колонии строгого режима 6 лет, его сослуживец Данис Тимиркин — четыре года. Подсудимые признали вину в совершении преступления. Суд признал росгвардейцев виновными лишь в причинении тяжкого вреда здоровью, а смерть потерпевшего, согласно этому решению, якобы наступила "по неосторожности".

Инцидент произошел в декабре прошлого года в Севастополе. По данным следствия, нетрезвые солдаты нанесли местному жителю удары кувалдой по телу и голове. Получив открытую черепно-мозговую травму, он скончался спустя девять дней.

В августе в Крыму вынесли приговоры двум российским военнослужащим, которых обвинили в избиении человека с применением кухонного ножа.

Российские государственные структуры, в том числе гарнизонный суд и армейские подразделения, находятся в Крыму с момента его аннексии в марте 2014 года. Международное сообщество, включая Украину, не признает российскую юрисдикцию на полуострове.