В Курской области сотрудников СИЗО обвинили в избиении арестанта

В Курской области против троих сотрудников следственного изолятора №1 возбуждено уголовное дело за необоснованное применение силы к осужденному, сообщает ТАСС.

Об инциденте стало известно благодаря записям с видеорегистраторов, которые изучило руководство Федеральной службы исполнения наказаний. Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы за превышение должностных полномочий.

Подробностей дела не сообщается.

В июле этого года "Новая газета" опубликовала видеозапись пыток осужденного Евгения Макарова. За этим последовало возбуждение уголовного дело против 12 сотрудников ФСИН. Позже журналистам стало известно еще о нескольких случаях насилия в отношении заключенных.