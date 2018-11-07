Министерство здравоохранения разрабатывает законопроект, предусматривающий ответственность для врачей, призывающих к отказу от вакцинации. Об этом “Известиям” рассказала замдиректора департамента науки Минздрава Наталья Костенко и подтвердила агентству ТАСС пресс-служба ведомства. Детали законопроекта не раскрываются.

Ответственность коснётся медицинских работников, которые призывают отказаться от прививок не по медицинским показаниям, пояснила Костенко. По её словам, законопроект разрабатывается по инициативе министерства и обсуждается на экспертном уровне.

В 2018 году Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордный уровень заболеваемостью кори в Европе. За первые шесть месяцев корью заболели более 41 тысячи человек, что больше, чем за каждый целый год за последние 10 лет наблюдения. Болезнь привела к 37 смертельным исходам, эксперты связывают вспышку кори с отказом от вакцинации, сообщала русская служба Би-би-си.

Более половины случаев заболевания приходились на Украину. Больше всего смертельных исходов — в Сербии, там от кори скончались 14 человек. В семи странах, по данным ВОЗ, корью за полгода заразились больше тысячи человек: это Россия (1396 случаев), Грузия (1128), Италия (2020 ), Греция (2476), Франция (2579), Сербия (4954) и Украина (23070 случаев за полгода).