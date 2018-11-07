В Петербурге отказались назвать станцию метро в честь Собчака

Топонимическая комиссия Санкт-Петербурга отклонила предложение о переименовании строящейся станции метро "Горный институт" в "Площадь Анатолия Собчака".

Летом 2018 года с просьбой назвать новую станцию именем бывшего мэра города обратилась к губернатору Полтавченко вдова Собчака Людмила Нарусова.

Станция "Горный институт" строится в южной части Васильевского острова с 2014 года. Первоначально ее планировалось открыть этим летом, однако дату завершения работ перенесли на ноябрь 2019 года.

Анатолий Собчак был первым после распада Советского Союза мэром Санкт-Петербурга. На этой должности он пробыл пять лет. С работы советником Собчака началась политическая карьера нынешнего президента России Владимира Путина.