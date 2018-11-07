Мэрия Варшавы запретила ежегодный марш националистов

Мэрия Варшавы запретила марш националистов, который должен был пройти в городе 11 ноября. В этот день в стране будут торжественно праздновать сотую годовщину получения Польшей независимости.

Решение стало прецедентом. В 2012 году в Польше впервые со времен социализма законодательно разрешили местным органам власти налагать запрет на публичные мероприятия — только по соображениям безопасности. Мэр Варшавы из либеральной партии Гражданская платформа несколько лет подряд не отменяла ежегодного митинга националистов.

Но уходящая в отставку после местных выборов глава польской столицы Ханна Гронкевич-Вальц решилась это сделать в этот раз, обосновывая свое решение на недостаточных возможностях варшавской полиции. По её мнению, полицейские не смогли бы обеспечить общественный порядок во время марша.

Представитель варшавской полиции Сыльвестер Марчак в разговоре с польской "Газетой Выборчей" рассказал, что мэр никак не обсуждала это решение с МВД, и что ему ничего неизвестно о каких-либо проблемах с обеспечением безопасности. Националисты уже заявили, что собираются провести митинг вопреки запрету, и теперь неясно, кто будет следить за общественным порядком в воскресенье, добавил Марчак.

Запрет марша вызвал бурные дебаты в польском парламенте. Депутат правящей правой партии "Право и Справедивость" Доминик Тарчинский назвал своего коллегу из Польской крестьянской партии Яцека Протасевича "идиотом" за то, что тот раскритиковал проведение акции националистов в Варшаве.

Марш националистов в день независимости Польши организовуется в Варшаве с 2010 года. Во время маршей регулярно звучали расистские и антисемитские лозунги, националистов также задерживали за хулиганство и порчу имущества. В 2011 году участники похода подожгли машину польского телеканала TVN24, из которого журналисты вели трасляцию мероприятия. Другие националисты подрались с прибывшими из Германии членами антифашистских организаций. По этим причинам, либеральные политики и общественные деятели в Польше призывают запретить ежегодные марши независимости.