Дональд Трамп готов регулировать социальные сети вместе с демократами

Президент США Дональд Трамп готов рассмотреть регулирование социальных сетей и не исключил сотрудничество с демократами в работе над этой инициативой. Об этом глава Белого дома заявил в среду, комментируя итоги выборов в Конгресс.

При этом Трамп назвал себя сторонником свободы слова и отметил, что любые ограничения могут привести к неприятным последствиям. О каких именно мерах по контролю за социальными сетями идёт речь, президент США не уточнил.

Дональд Трамп ранее обвинял интернет-корпорации в предвзятости по отношению к нему и некоторым членам Республиканской партии. В частности, речь шла о Google, Twitter и Facebook. В октябре президент обвинил Twitter в том, что микроблог удаляет его подписчиков.

В августе Трамп призвал технологические компании "вести себя осторожнее" после того, как, по его мнению, поисковая система Google начала выдавать новости, которые выставляют администрацию президента в негативном свете.

В руководстве Google эти обвинения отвергли и заявили, что поисковая система не занимается продвижением какой-либо политической повестки. Как отметили в интернет-корпорации, поисковик "не ранжирует результаты поиска для манипуляции политическими настроениями".