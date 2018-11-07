В Петербурге прошли акции в честь годовщины Октябрьской революции

В Санкт-Петербурге прошли митинги посвященные 101-й годовщине Октябрьской революции. В этом году власти впервые не согласовали ни одну из акций, поэтому коммунисты и другие левые активисты вышли на улицы без согласования, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Около 200 человек сторонников партии КПРФ устроили шествие от Финляндского вокзала к крейсеру "Аврора", без плакатов, но с красными знаменами и шариками. Акция "Цветы "Авроре" проводилась в формате прогулки и завершилась возложением цветов к крейсеру и митингом в соседнем сквере. Некоторые коммунисты приплыли к "Авроре" на специально арендованном катере. Возле крейсера стоял в одиночном пикете с плакатом против революционного террора активист "Бессрочного протеста" Илья Ткаченко. Он был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел.

Активисты РОТ-Фронта и "Другой России" митинговали на площади Ленина у Финляндского вокзала. Участники акции заявили, что России еще предстоит снова начать строить социализм. Запрет на уличные акции в этот день со стороны временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова они назвали бесстыдством. В митинге у памятника Ленину участвовало всего около сотни человек.

7 ноября в России празднуют день Октябрьской революции 1917 года, в результате которой было свергнуто Временное правительство, а к власти пришли большевики. Традиционно в этот день сторонники парии КПРФ, движения "Левый фронт" и другие левые активисты проводят митинги, демонстрации и шествия.