Обещавший прожить на 3,5 тыс. рублей депутат похудел на шесть килограммов

Депутат Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко, который пообещал прожить на 3,5 тысячи рублей в месяц, потерял шесть килограммов в весе из-за недоедания. Политик рассказал агентству ТАСС, что в начале эксперимента два недели назад он весил 94 килограмма, сейчас его вес снизился до 88.

Как подчеркнул Бондаренко, его меню в основном состоит из круп и овощей, а во время командировки он отказался от еды в самолёте – чтобы не нарушать правила эксперимента. Бондаренко ранее уже жаловался на однообразную еду. В первые дни диеты он питался яичницей, супом на куриных костях, тушеными овощами, карамелью и яблоком. В дальнейшем меню оставалось примерно тем же, поскольку, как отметил депутат, минимальное наличие продуктов не позволяет "сильно размахнуться".

В середине октября Бондаренко публично поспорил с министром труда и занятости Саратовской области Натальей Соколовой. После заседания в областной думе, где обсуждался прожиточный минимум для пенсионеров, Соколова заявила, что трех с половиной тысяч рублей "вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей". "Макарошки всегда стоят одинаково!" – заявила чиновник. Однако от предложения депутата прожить на эти деньги она отказалась. После этих заявлений губернатор Саратовской области уволил Соколову за "пренебрежительное отношение к темам, имеющим жизненную важность для людей".