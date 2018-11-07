Умер художник Оскар Рабин

В Париже на 91 году жизни скончался художник Оскар Рабин. Он умер в среду, 7 ноября. Об этом сообщили Радио Свобода в семье художника. В то же время газета "Культура" со ссылкой на посольство России в Ватикане утверждает, что он умер во Флоренции. Рабин был одним из самых влиятельных художников послевоенного советского авангарда.

Рабин родился в 1928 году в Москве, учился в Рижской академии художеств, студии Евгения Кропивницкого и Московского художественного института.

В конце 50-х годов он стал одним из основателей Лианозовской школы — влиятельного объединения художников и поэтов-нонконформистов, сформированного вокруг его учителя, поэта и художника Евгения Кропивницкого.

Рабин был организатором бульдозерной выставки — несанкционированной выставки картин в Москве в 1974 году, разрушенной милицией с помощью бульдозеров и поливальных машин.

В 1978 году Рабин был вынужден эмигрировать и с тех пор жил в Париже.Картины Рабина находятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея и Центра Помпиду.

Рабин был женат на художнице Валентине Кропивницкой, она скончалась в Париже в 2008 году.