В США на выборах в штате Невада победил умерший кандидат

В США на выборах в Палату представителей штата Невада победил умерший за несколько недель до голосования 72-летний владелец сети борделей, республиканец Деннис Хоф. Теперь его место в парламенте штата займет кандидат, предложенный республиканцами. Об этом сообщает Reuters.

Ранее он выиграл республиканские праймериз за право участвовать в парламентских выборах у действующего члена Палаты представителей Невады Джеймса Оскарсона. В ходе голосования 6 ноября Хоф набрал на 36 процентов голосов больше, чем его соперница от Демократической партии, педагог Леся Романов.

Тело Хофа было обнаружено 16 октября в одном из принадлежавших ему борделей после вечеринки по случаю его 72-летия. На тот момент бюллетени уже были напечатаны и разосланы, поэтому власти штата решили не исключать Хофа из голосования.

Хоф владел несколькими публичными домами в Неваде (единственный штат в США, где разрешены подобные заведения), а также снимался в реалити-шоу для взрослых Cathouse, где документалисты следили за работой его сети борделей. Политик был известен подражанием Дональду Трампу.



