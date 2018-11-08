Крабы для цапков. В Рунете обсуждают тюремные трапезы кущёвского бандита

На этой неделе Рунет если и не взорвали, то, по меньшей мере, изрядно взбудоражили несколько фотографий.

На них был заснят Вячеслав Цеповяз из печальной знаменитой банды Цапков. Вообще-то он был приговорён к 19 годам лишения свободы, но на фотографиях можно видеть, как сидит в дружеской компании с шашлыками, крабами и икрой.

Рустем Адагамов:

Как сидит на зоне Вячеслав Цеповяз, участник банды Цапков, зверски убившей в станице Кущевской двенадцать человек, включая четырех детей. Еще живую 9-месячную Амиру положили тогда сверху горы трупов и подожгли.

Маргарита Симоньян:

Много у нас, конечно, есть омерзительного, но омерзительнее, чем убийца детей, жрущий крабов и жарящий с улыбкой шашлыки в колонии, сложно что-то придумать

Андрей Медведев:

Но вот мне интересно - те сотрудники колонии, которые ему жратву носили (и видимо не только в 2015, когда фото были сделаны), вы себя правда офицерами считаете? Вам его деньги поперек горла не встали? Вы когда икру ему тащили, девятимесячную Амиру не вспоминали? Хотя и так ясно, не вспоминали. Твари продажные.

Анастасия Шевченко:

Видит бог хотела написать о хорошем. Но вот попалась новость.Цеповяз, убивший в Кущевке коммерческого директора Астона, где я работала на тот момент, ест шашлыки и жирует на зоне. Мы неделю рыдали на работе. До сих пор тяжело вспоминать. Потому что Владимир был прекрасным человеком. А тут ещё жена, две дочки, родители пожилые. Никого нет больше. А этот пирует. Вот за пост в вк пытают, а за убийство 12 человек шашлычок жарят.

С обостренным чувством несправедливости сложно жить. Особенно в этой стране. Завидую людям, которые решились уехать

Ирина Фёдорова:

НЕ видно следов пыток - не избит, не парализован, не измучен, сытый довольный, рожа наглая лоснится. Неудивительно - питается так, как большинству законопослушных, живущих на воле россиян, - не снилось.

Ну, а за что его бить? Он же свой, такой же бандит, брат по разуму, ментально и социально близкий. Всё у него схвачено, за всё заплачено.

Сергей Кальварский:

Оправдывают в суде крайне редко, мягкие приговоры тоже, судя по всему, не в чести. Так какого же <чёрта>, этот Цеповяз, который массово убивал людей и заживо сжёг ребёнка, посажён всего на 19 лет ? Жрет крабов на зоне и жарит шашлыки. Что же нужно сделать , чтобы получить пожизненное? Ещё раз спрошу - какого <чёрта>? Простите.

Ирина Бирюкова:

Кто-то ест крабов и шашлыки в колонии строго режима, кого-то ломают, бьют, пытают. Кто-то живет в VIP -камерах, кто-то спит по очереди.

Это ФСИН, детка...

Кирилл Гончаров:

Цапкам — крабов, остальным — закон!

Цапки продолжают жить рядом с нами, они никуда не девались, хотя и стали осторожнее. Если они не смогут избежать тюрьмы, то будут жить там как в гостинице, пока тысячи молодых людей гниют в российских тюрьмах за один косяк с травой, ошибку молодости, репост и оскорбление чьих-то там чувств.

Цапкам и Хахалевым, тем, у кого есть связи и деньги — миллионы, комфорт, безопасность. Только они неприкосновенны. Остальные в любой момент могут отправиться за решётку по идиотской статье.

Шота Горгадзе:

Я сделаю всё, чтобы сотрудники ФСИН понесли наказание. И чтобы каждый рубль, полученный за эти "послабления" им вышел боком.

Анастасия Гарина:

Пример Цеповяза как бы демонстрирует нам, что в стране тупо выгодно совершать бессмысленные убийства, изнасилования, избиения и другие мерзейшие поступки. Потому что посадить, один хрен, могут любого. Но нормально, с икрой и шашлыками, будет сидеть вышедший за рамки абсолютно любых представлений о допустимости мясник-беспредельщик. А человека, сходившего на митинг по зову своей совести, будут ежедневно бить, пока кровь из ушей не пойдет. Или пока он не умрет, что тоже случается нередко.

То есть получается, что даже не экономически, а биологически, генетически, дарвинически в России выгодно не иметь совести. Не имеющий всегда сохраняет, если и не социальное благополучие, то хотя бы жизнь и здоровье. Имеющий имеет все шансы потерять все вышеперечисленное. Мы выстроили такое общество, которое поощряет нарушение норм, выработанных этим же обществом (потому что и нормы закона, и нормы морали - это один хрен то, что наработало общество).

Лично меня это удручает. Я смотрю на эту икру Цеповяза, смотрю на то, что у нас как у общества получилось, и мне не нравится.

Даниил Константинов:

Ну а я вспоминаю иногда, как сидел в одной камере, где каждый день пожирали креветок. Я жил тогда в одной хате с бывшим крупным чиновником, обвинявшимся в одном из самых крупных коррупционных преступлений того времени. Суммы ущерба, причинённого действия моего сокамерника и его подельников, исчислялись десятками миллиардов рублей. По крайней мере, так звучала версия следствия. Был ли он виновен, и если был, то сколько из этих миллиардов ему досталось, я не знаю. Не знаю точно и того, сказался ли как-то успех их "предприятия" на качестве его жизни в тюрьме. Ху ноуз, ху ноуз?

Я знаю точно только одно. В любой день недели любой из нас мог встать со шконки, подойти к холодильнику и, открыв его, обнаружить там залежи морепродуктов: креветки (уже сваренные и очищенные), мидии, морские гребешки, лосось et cetera.

Всё эти яства ему свободно передавали с воли. Без особых препятствий и за небольшую мзду. Мы все пользовались его запасами, в том числе и я, без зазрения совести, считая, что имею на это право. Ведь если он не виновен, то, значит, сам делиться, чем хочет и может. А если виновен, то я восстанавливаю социальную справедливость, нарушенный общественный интерес. Экспроприирую экспроприаторов. Или же просто "преломляю хлеб" со своим семейником.

Хлеб, кстати, тоже там был. Из Азбуки вкуса. Его приносили мешками. Хлеб с сухофруктами, хлеб с семенами, хлеб с орехами (зачем?).

Но больше всего экс-чиновник любил мисо-суп. Тот самый, в пакетиках. После тяжёлой пахоты в тренажёрном зале, он любил заварить этот мисо-супец с добавлением алкоголя (а что!?). И начинить его теми самыми морепродуктами из холодильника. Немного рыбки, чутка креветок, чуть-чуть мидий.

А вы говорите вип-камеры, кричите, сюжеты снимаете. Общественность возмущается. Не видели вы ещё вип-камер. Но, может, увидите. Ху ноуз!?

Адвокат Цеповяза успел назвать фотографии фейковыми, но ФСИН признала их подлинность.

Правда, с оговоркой, что сделаны они в 2015 году. Но Цеповяза при этом всё равно поместили в штрафной изолятор...

Прокуратура потребовала возбуждения уголовного дела против сотрудников колонии, а Следственный комитет готовит проверку.

Сергей Жогов:

Говорят, Онищенко с Летучей поедут качество продуктов проверить.

Алхас Абгаджава:

Как же я люблю, когда глава СК Бастрыкин выступает ньюсмейкером! Ни разу не разочаровывал. Сегодня он велел "дать жесткую правовую оценку действиям сотрудников ФСИН". Это по поводу сибаритства Цапка в колонии.

Жесткая правовая оценка, это простите, как? Бывает мягкая, средняя или еще какая? Вот потому у нас и правосудие такое, что подобные "профессионалы" руководят. Правовая оценка или есть, или её нет. Она может быть верной, может спорной, а может ошибочной, но никак не жесткой, или мягкой. А вот наказания уже могут дифференцироваться по степени от мягких до жестких.

Ирек Муртазин:

Бастрыкин тоже не промолчал. Поручил провести «жесткую проверку» в амурской колонии. Обещает возбудить уголовные дела в отношении сотрудников ФСИН при наличии «признаков должностных либо коррупционных преступлений». Можно не сомневаться, что и возбудят, и накажут...



Только все это выдавливание прыщей, а лечить надо всю исправительную систему, которая, по-моему, увы, неизлечимо больна…

Елена Борисова:

Ох, Бастрыкин-Бастрыкин, лучше бы и ты молчал..

Нету в интернет-магазине ФСИН ни крабов, ни икры, ни шашлыков

Пробовала заказать такую еду на сайте для ИК Амурской области. А там только колбаска, сайра, кольца кальмара да рыбная соломка из минтая. В своем мире живут. Зайки какие-то, ей Бог))

("поедание шашлыков и икры в принципе не является само по себе нарушением, так как ее можно заказать в колонию через интернет магазин" (с)

Андрей Барабанов:

Опубликованные фотографии якобы сделаны три года назад. Проведут проверку и выяснят, что в колонии все в полном порядке, есть только небольшие нарушения.

Цеповяз тратил на свои пиршества большие деньги, купив половину сотрудников колонии. Жена Цеповяза признала, что в год уходило по три миллиона рублей на содержание мужа в колонии строгого режима.

Бастрыкин - коррупционер и преступник, которому при новой власти светит долгая тюрьма. Коррупционер не может бороться с коррупцией. Он ее сам воспроизводит, чего бы не коснулась его рука

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