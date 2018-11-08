Белый Дом лишил аккредитации репортёра CNN

Белый Дом лишил аккредитации журналиста CNN Джима Акосту, обвинив его в неподобающем поведении на пресс-конференции президента Дональда Трампа 7 ноября.

В заявлении пресс-секретаря Трампа Сары Сандерс говорится, что Акоста не давал другим журналистам задавать вопросы, не отдавая сотруднице Белого Дома микрофон и применяя при этом физическую силу.

Сам Акоста опубликовал в твиттере видео, на котором сотрудники охраны Белого Дома просят его вернуть пропуск.

На записи с пресс-конференции видно, что репортер CNN действительно не отдавал сотруднице Белого Дома микрофон, однако физически ее не касался.

Инцидент последовал после серии острых вопросов, которые Акоста задал президенту Трампу. Он, в частности, поинтересовался, почему тот в предвыборных речах называл мигрантов "захватчиками", и спрашивал, не опасается ли он расследования предполагаемых связей команды Трампа с Россией. Президент в ответ назвал его "грубым и ужасным человеком". Трамп вступал в перепалку и с другими журналистами.

Это не первый случай конфронтации между Трампом и Акостой - на пресс-конференции в начале 2017 года, еще до вступления в должность, президент отказался отвечать на вопросы репортера CNN, заявив, что этот телеканал распространяет "фальшивые новости".

Руководство CNN осудило действия президента и выразило полную поддержку своему журналисту.

Пресс-конференция Трампа была посвящена итогам выборов в Конгресс, в результате которых демократы получили контроль над Палатой представителей, а республиканцы сохранили большинство в Сенате.