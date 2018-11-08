Фильм "Крымский мост" получил деньги от Фонда кино без конкурса

Романтическая комедия "Крымский мост", которую снял режиссер Тигран Кеосаян по сценарию его супруги, главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, получила финансирование от Фонда кино без конкурса - утверждает Русская служба Би-би-си.

Кеосаян ранее не отрицал, что фильм получил поддержку от государства, но не называл конкретных цифр. По словам режиссера, съемки поддержала также "группа инвесторов", техническую поддержку оказали и компании Аркадия Ротенберга, которые строили мост в аннексированный Крым.

Как удалось выяснить Би-би-си, Фонд кино выделил на съемки картины не менее 100 миллионов рублей.

При этом деньги выделялись без обычных конкурсных процедур, на основании некоего письма. Об этом рассказала руководитель пиар-дирекции фонда кино Светлана Бриллиантова. Она предположила, что письмо было направлено Министерством культуры.

Со ссылкой на близкий к руководству Фонда источник Би-би-си утверждает, что минкульт, в свою очередь, просил о поддержке фильма первый заместитель главы администрации президента Алексей Громов.

Громов - давний знакомый Маргариты Симоньян. Его называют куратором связанных с Кремлем СМИ, в том числе и телеканала RT.

По официальным данным, за первые дни проката фильм "Крымский мост" собрал в кинотеатрах около 44 миллионов рублей. Бюджет фильма официально не назван, в ряде СМИ он оценивался в 300 миллионов рублей. Фильм получил очень низкие рейтинги на сайте "Кинопоиск". Защитники картины, в числе которых министр культуры Владимир Мединский, обвинили в накручивании негативного рейтинга "ботов".

Согласно официальному пресс-релизу, фильм повествует о любовном треугольнике между "молодым и дерзким" строителем Крымского моста, московским пиарщиком и студенткой-археологом. По словам Маргариты Симоньян, "ура-патриотическим" в фильме является только название.