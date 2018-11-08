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Фильм "Крымский мост" получил деньги от Фонда кино без конкурса

Крымский мост

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Романтическая комедия "Крымский мост", которую снял режиссер Тигран Кеосаян по сценарию его супруги, главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, получила финансирование от Фонда кино без конкурса - утверждает Русская служба Би-би-си.

Кеосаян ранее не отрицал, что фильм получил поддержку от государства, но не называл конкретных цифр. По словам режиссера, съемки поддержала также "группа инвесторов", техническую поддержку оказали и компании Аркадия Ротенберга, которые строили мост в аннексированный Крым.

  • Как удалось выяснить Би-би-си, Фонд кино выделил на съемки картины не менее 100 миллионов рублей.
  • При этом деньги выделялись без обычных конкурсных процедур, на основании некоего письма. Об этом рассказала руководитель пиар-дирекции фонда кино Светлана Бриллиантова. Она предположила, что письмо было направлено Министерством культуры.
  • Со ссылкой на близкий к руководству Фонда источник Би-би-си утверждает, что минкульт, в свою очередь, просил о поддержке фильма первый заместитель главы администрации президента Алексей Громов.
  • Громов - давний знакомый Маргариты Симоньян. Его называют куратором связанных с Кремлем СМИ, в том числе и телеканала RT.

По официальным данным, за первые дни проката фильм "Крымский мост" собрал в кинотеатрах около 44 миллионов рублей. Бюджет фильма официально не назван, в ряде СМИ он оценивался в 300 миллионов рублей. Фильм получил очень низкие рейтинги на сайте "Кинопоиск". Защитники картины, в числе которых министр культуры Владимир Мединский, обвинили в накручивании негативного рейтинга "ботов".

Согласно официальному пресс-релизу, фильм повествует о любовном треугольнике между "молодым и дерзким" строителем Крымского моста, московским пиарщиком и студенткой-археологом. По словам Маргариты Симоньян, "ура-патриотическим" в фильме является только название.

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