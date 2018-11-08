В Бурятии МВД потребовало от издания IP-адреса читателей

В Бурятии региональное МВД потребовало от местного издания "Номер один" предоставить IP-адреса читателей, которые оставили негативные комментарии на сайте в адрес главы республики Алексея Цыденова. На сообщение об этом на сайте издания обратила внимание "Медиазона".

Запросы от Центра по противодействию экстремизму и отдела "К" (борется с преступлениями в сфере информационных технологий) касались комментариев к тексту, в котором утверждается, что чиновники правительства Бурятии потратят 7 миллионов рублей на обновление автопарка и мебели.

Центр "Э" попросил сообщить персональные данные пользователя под ником "гость", комментарии которого, как утверждают в МВД, "склоняют к воспрепятствованию деятельности государственных органов власти". В отделе "К" просто сослались на законы "О полиции" и "Об оперативно-розыскной деятельности".

В ответе МВД редакция сообщает, что не может предоставить персональные данные своих читателей. Там также отметили, что Роскомнадзор не усмотрел в размещенных комментариях никакого нарушения закона.