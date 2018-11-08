Подростка с мамой не пустили на фильм о Queen из-за "целующихся мужчин"

В Хабаровске подростка не пустили вместе с родителями в кинотеатр на фильм "Богемская рапсодия" о жизни лидера рок-группы "Queen" Фредди Меркьюри. Администратор объяснила запрет тем, что "на экране мужики целуются", сообщила редакции "Сибирь.Реалии" мама подростка Светлана Меркулова.

"Сына не пустили, объяснив это требованием закона. Там маркер 18+. Мы с мужем пришли вместе с ним, в итоге не пошли все. Сначала разговаривать с администрацией кинотеатра пытались: я предлагала написать расписку, что сын пойдет на сеанс под мою ответственность. Но нам ответили, что законом это не предусмотрено. И посоветовали сходить на "Несокрушимый", там маркер 12+. Я спросила, а как же тогда туда можно? Ведь там кровь, убийства и насилие. На что мне ответили, а здесь, мол, мужики на экране целуются. Мы после этой фразы не стали больше спорить и просто вернули билеты", – сообщила хабаровчанка редакции "Сибирь.Реалии".

Сыну Меркуловой Федору сейчас 13 лет, и, по ее словам, он "еще до премьеры уши прожужжал, что хочет сходить". Родители были даже удивлены, что он знает группу "Queen" и слушает.

В администрации кинотеатра "Маджестик", в который собирались Меркуловы сообщили, что о произошедшем знают.

"К сожалению, даже под расписку родителей мы не может пустить несовершеннолетнего на фильм, которому Минкультуры РФ поставил маркер 18+. На 16+ еще можно с согласия родителей, – объяснила редакции "Сибирь.Реалии" старший администратор кинотеатра Марина Василевская. – Про несоответствие уровня насилия в картине и маркера от министерства мы тоже знаем, но что мы можем поделать? Это, к слову, часто зависит от производителя фильма – вот "Несокрушимый" фильм российский, а "Богемская рапсодия" из США. Да, то, из какой страны лента, сильно влияет на маркер нашего Минкульта – мы на своем опыте в этом убедились".

Американская киноассоциация поставил картине рейтинг PG 13+.

Возрастная классификация информационной продукции в России была введена в сентябре 2012 года, после вступления в силу федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию". Однако, как и в США, в России она, согласно сообщению Минкульта РФ, носит исключительно рекомендательный характер. "Закон не содержит нормы о запрете допуска детей в сопровождении родителей на просмотр фильма с любым рейтингом", – заявил директор департамента кинематографии Министерства культуры России Вячеслав Тельнов.