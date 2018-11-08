В Таджикистане во время бунта в колонии погибли заключенные

На севере Таджикистана в колонии строгого режима, расположенной в городе Худжанд, в ночь на 8 ноября произошел бунт. При его подавлении были убиты 13 заключенных, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительный органах.

По его информации, один из заключенных, член экстремистской группировки "Исламское государство" (запрещена в России), разоружил охранника, отобрав у него автомат, и начал стрелять по надзирателям и охране, затем заключенные захватили один из корпусов колонии.

По сообщению "Радио Озоди" для подавления бунта в колонию прибыл милицейский спецназ. На территории колонии была слышна стрельба. Однако в Управлении исправительными учреждениями города Худжанда опровергли эту информацию. Как рассказал источник "Радио Озоди", бунтовщики были вооружены холодным оружие. По его данным, несколько заключенных пострадали при попытке побега, некоторым удалось покинуть территорию колонии.

По словам очевидцев, на всех дорогах города, а также трассах, ведущих в соседние Узбекистан и Киргизию , установлены усиленные посты милиции.

Власти Таджикистана пока о беспорядках в худжандской колонии не сообщили. Причины бунта неизвестны.

Самый дерзкий в истории Таджикистана побег из колонии был совершен в августе 2010 года, напоминает "Радио Озоди". Его совершили 25 особо опасных преступников – граждане Таджикистана, России, Узбекистана и Афганистана. В течение года все они были задержаны или убиты.





