ФСБ провела обыск и задержания в Крыму

В аннексированном Крыму прошел обыск в доме местного жителя, крымского татарина Халила Аблямитова.

Журналист Антон Наумлюк сообщил в своем фейсбуке, что инцидент произошел в поселке Азовское Джанкойского района. В обыске, который состоялся сегодня в 7 утра, приняли участие "около двух десятков силовиков на трех машинах", говорится в сообщении журналиста. В это время страдающему астмой хозяину дома Халилу Аблямитову стало плохо, и ему дважды вызывали машину "скорой помощи", рассказал Наумлюк. По его сведениям, в момент обыска в доме находились пять человек, включая ребенка.

Дочь хозяина Лиля Аблямитова, которую не пустили внутрь во время мероприятий, рассказала, что ее брата с супругой после обыска посадили в разные автомобили и увезли в Симферополь.

Реагируя на инцидент, в министерстве иностранных дел Украины заявили о "незаконных обысках в оккупированном Крыму". Об этом в твиттере написала спикер внешнеполитического ведомства Украины Марьяна Беца. Она назвала происходящее "уничтожением коренного народа Крыма" и пообещала передать материалы дела в международные суды.

Группа "Крымская солидарность" опубликовала в своем фейсбуке видеозапись с места проведения обыска.

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​В конце октября в крымском поселке Жемчужина сотрудники ФСБ задержали крымского татарина Дилявера Гафарова по подозрению в участии в незаконном вооруженном формировании.

Российские государственные структуры, в том числе подразделения ФСБ, работают в Крыму с момента его аннексии в марте 2014 года. Международное сообщество не признает российскую юрисдикцию на полуострове.