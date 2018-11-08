В Польше и странах Балтии начались учения НАТО

В Польше и странах Балтии проходят крупные учения с участием военнослужащих из 10 стран НАТО.
По данным министерства обороны Польши, учения, названные "Анаконда" - крупнейшие манёвры в новейшей истории страны. В них участвует не менее 12500 польских военных. Еще 5 тысяч военнослужащих НАТО принимают участие в манёврах на территории Латвии, Литвы и Эстонии. Предусмотрены также морские учения на Балтийском море.
С 2014 года, когда Россия аннексировала Крым, НАТО укрепляет свою группировку в районе Балтийского моря.
На днях завершились крупнейшие учения НАТО в Норвегии, в которых приняли участие около 50 тысяч военных.
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