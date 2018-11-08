США обвинили Иран в стремлении скрыть танкеры от спутников

Соединенные Штаты обвинили власти Ирана в попытке обойти введенный Вашингтоном против страны запрет на экспорт нефти путем отключения на нефтяных танкерах транспондеров - приборов, позволяющих следить за их местонахождением через спутник.

Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что это угрожает безопасности судоходства и может привести к экологическим катастрофам в случае аварии и разлива нефти. Агентство Bloomberg ранее сообщало, что транспондеры были отключены на 10 иранских танкерах. По словам Хука, из-за санкций США крупные международные компании не страхуют иранские танкеры, поэтому имеющаяся у них страховка в случае аварии не покроет расходы на ликвидацию последствий экологической катастрофы. Представитель США призвал другие страны не принимать иранские танкеры в свои порты не только из-за угрозы так называемых вторичных санкций, но и потому, что они, по мнению Вашингтона, несут угрозу для окружающей среды.

Санкции против Ирана, которые вступили в силу 6 ноября, касаются различных секторов иранской экономики, в том числе банков и нефтедобывающих компаний. Временно из-под действия санкций выведено только 8 стран, всем остальным за покупку нефти у Ирана могут грозить вторичные санкции Вашингтона. С решением США выйти из так называемой "ядерной сделки" с Тегераном не согласны Евросоюз, Россия и Китай