В Красноярске проведены обыски в домах "Свидетелей Иеговы"

В Красноярске сотрудники правоохранительных органов провели обыски в десятках домов, в которых проживают предполагаемые последователи запрещенной в России религиозной организации "Свидетели Иеговы". Об этом сообщается на сайте организации. По ее данным, у граждан изъяли в том числе телефоны, планшеты и компьютеры. Многих доставили на допросы, во время которых, как утверждается, полицейские потребовали от людей дать показания на единоверцев под угрозой уголовного преследования.

Обыски прошли в рамках уголовного дела против Андрея Ступникова, которого обвиняют в том, что он организовал деятельность "Свидетелей Иеговы" — организации, которую в апреле прошлого года Верховный суд признал экстремистской. Она была ликвидирована и запрещена на территории России. При этом "Свидетели Иеговы" являются распространенной по всему миру религиозной организацией, которая насчитывает миллионы последователей.

Ранее Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека раскритиковал обвинения, выдвигаемые против граждан за то, что они "совместно читают Библию и молятся Богу". По мнению Совета, такое толкование противоречит правовой позиции Верховного суда и правительства. С призывами к властям России прекратить преследования "Свидетелей Иеговы" обращались также международные правозащитные организации, репрессии против них осуждали власти США.