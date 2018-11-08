Слова Макрона о маршале Петене вызвали скандал во Франции

Власти Франции не будут официально чествовать маршала Анри-Франсуа Петена во время мероприятий по случаю 100-летия завершения Первой мировой войны в конце этой недели. Об этом официально заявил представитель французского правительства в четверг, комментируя сделанные ранее высказывания президента Эммануэля Макрона, которые вызвали полемику в обществе.

Министерство обороны ранее заявляло, что в ходе церемонии в парижском Доме инвалидов в субботу вспомнят обо всех восьми маршалах - участниках Первой мировой войны, в их число входит и Петен.

Маршал Петен был одним из военачальников, под руководством которых Франция и ее союзники одержали победу над Центральными державами в Первой мировой войне. В годы Второй мировой войны Петен, как руководитель так называемого "режима Виши", созданного после разгрома Франции гитлеровской Германией в 1940 году, встал на путь сотрудничества с нацистами. После войны он был приговорен к пожизненному заключению.

Выступая ранее на этой неделе на севере Франции, Макрон назвал Петена "великим солдатом" и отметил, что было бы правильным почтить заслуги маршалов, которые "привели Францию к победе". При этом он заметил, что в годы Второй мировой войны Петен "сделал катастрофический выбор".

Это замечание не уберегло президента от критики со стороны левых политиков и руководителей еврейской общины, которые напомнили о том, что Петен был признан виновным в тягчайших преступлениях.