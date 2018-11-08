Польша подписала с США 24-летний контракт на поставку СПГ

Польская нефтегазовая компания PGNiG подписала с американской компанией Cheniere Marketing International договор о поставке сжиженного природного газа из США на 24 года. За это время общий объем переданного Польше СПГ составит более 30 миллионов тонн. Об этом сообщает Reuters.

Министр энергетики США Рик Перри назвал эту сделку "великим днем для Европы", которая обеспечит свободу и независимость в сфере энергетики. Президент Польши Анджей Дуда назвал это соглашение шагом к энергетической безопасности для Польши, а также стран Центральной и Восточной Европы.

Точная цена держится в секрете, однако вице-президент польской компании Мацей Возняк заявил, что стоимость американского газа будет почти на треть ниже стоимости топлива из России. Все расходы и риски, связанные с доставкой товара в порт назначения, взял на себя продавец.

Ранее в Варшаве неоднократно высказывали беспокойство из-за безальтернативности поставок российского энергоносителя и выражали недовольство условиями контракта с "Газпромом", который истекает в 2022 году. Поляки заявили о намерении возместить российские поставки за счет Норвежского шельфа и СПГ. В ноябре прошлого года PGNiG подписала пятилетний контракт на поставки СПГ с британской Centrica.

Нынешняя американская администрация и ряд конгрессменов неоднократно критиковали европейские страны — в первую очередь Германию — за излишнюю, по их мнению, зависимость от поставок российского газа. США и ряд стран, в том числе Польша, Литва, Латвия, Эстония и Украина, рассматривают газовые проекты Москвы в качестве инструмента политического давления на Европу. Недавно германские власти решили поддержать строительство терминала СПГ в стране.