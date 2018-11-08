Соратник Меркель стал кандидатом в главы Еврокомиссии

Европейская народная партия, объединяющая правоцентристские силы различных стран Евросоюза, официально поддержала кандидатуру германского политика Манфреда Вебера на пост главы Европейской комиссии.
Вебер, который ныне возглавляет фракцию Европейской народной партии в Европарламенте, будет во главе списка кандидатов правоцентристов на выборах в Европарламент в будущем году. Он является представителем баварского Христианско-социального союза, партии, союзной христианским демократам канцлера Ангелы Меркель. Ранее сообщалось, что Меркель поддерживает его кандидатуру.
На конгрессе Европейской народной партии в Хельсинки за Вебера высказалось подавляющее большинство делегатов. Он опередил финского политика Александра Стубба.
На выборах в Европарламент партии предлагают своих кандидатов на пост главы Еврокомиссии. Как правило, при утверждении главы Еврокомиссии Европарламент прислушивается к мнению избирателей и утверждает кандидата крупнейшей фракции.
Сейчас главой Еврокомиссии является люксембургский политик Жан-Клод Юнкер.
Манфред Вебер известен как достаточно последовательный критик политики Кремля. Он неоднократно обвинял Россию в агрессии против Украины, а также в стремлении ослабить Евросоюз.
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.