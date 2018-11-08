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Соратник Меркель стал кандидатом в главы Еврокомиссии

Заседание Европарламента

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Европейская народная партия, объединяющая правоцентристские силы различных стран Евросоюза, официально поддержала кандидатуру германского политика Манфреда Вебера на пост главы Европейской комиссии.

Вебер, который ныне возглавляет фракцию Европейской народной партии в Европарламенте, будет во главе списка кандидатов правоцентристов на выборах в Европарламент в будущем году. Он является представителем баварского Христианско-социального союза, партии, союзной христианским демократам канцлера Ангелы Меркель. Ранее сообщалось, что Меркель поддерживает его кандидатуру.

На конгрессе Европейской народной партии в Хельсинки за Вебера высказалось подавляющее большинство делегатов. Он опередил финского политика Александра Стубба.

На выборах в Европарламент партии предлагают своих кандидатов на пост главы Еврокомиссии. Как правило, при утверждении главы Еврокомиссии Европарламент прислушивается к мнению избирателей и утверждает кандидата крупнейшей фракции.

Сейчас главой Еврокомиссии является люксембургский политик Жан-Клод Юнкер.

Манфред Вебер известен как достаточно последовательный критик политики Кремля. Он неоднократно обвинял Россию в агрессии против Украины, а также в стремлении ослабить Евросоюз.

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