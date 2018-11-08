На одного из лидеров отделения "Яблока" совершено нападение

На одного из лидеров кабардино-балкарского отделения партии "Яблоко" Адама Медалиева совершенно нападение. По его словам, двое неизвестных в медицинских масках окликнули его, когда он подъехал к своему дому в пригороде Нальчика, затем повалили на землю и стали избивать. У одного из нападавших в руках была бейсбольная бита. Медалиев сумел оказать сопротивление и серьезно не пострадал. Преступники скрылись на машине без государственных номеров.

Позже неизвестные подожгли автомобиль Медалиева, он сгорел полностью. Потерпевший подал заявление в полицию.

В "Яблоке" нападение на Медалиева связывают с его профессиональной деятельностью. Он отстаивает в арбитражных судах интересы жителей республики, лишенных прав на земельные участки, на которых они проживают.

В 2017 году из-за земельных споров был убит соратник Адама Медалиева фермер Руслан Кумахов.