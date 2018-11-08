МВД подает иск против заявившей о домогательствах начальства коллеги

Главное управление МВД по Челябинской области собирается подать иск о защите чести и достоинства против бывшей сотрудницы полиции, которая рассказала журналистам о домогательстве со стороны начальства. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По мнению регионального руководства полиции, изложенная женщиной информация не соответствует действительности. К такому выводу чиновники пришли после опроса ее коллег и руководителей.

Накануне бывшая сотрудница патрульно-постовой службы Любовь Герасимова рассказала региональному телеканалу 31TV о том, что была вынуждена уволиться из-за нежелания вступать в интимную связь с начальником. По ее словам, руководитель создал для нее тяжелые условия труда после того, как получил от женщины отказ.

Любовь Герасимова рассказывает о вынужденном увольнении из-за домогательств начальника

Информация поступила на фоне сообщений о том, что 30 октября дознавательница в Уфе была изнасилована тремя коллегами прямо на рабочем месте. Подозреваемых, среди которых был начальник потерпевшей, задержали 31 октября, уволили с должностей и арестовали на два месяца. По сведениям радио "Говорит Москва", отец пострадавшей – заместитель начальника управления Росгвардии по Республике Башкортостан.

Глава парламента Башкирии Константин Толкачев призвал не судить о всей правоохранительной системе "из-за поступка одного или даже трех человек". В ряде СМИ появились материалы, в которых вина полицейских ставится под сомнение. Это было расценено изданием Би-би-си в качестве кампании по "обелению" подозреваемых.