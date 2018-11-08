Верховный суд Чечни отменил решение об УДО журналиста "Кавказского узла"

Верховный суд Чечни отменил постановление об условно-досрочном освобождении корреспондента издания "Кавказский узел" Жалауди Гериева. Его осудили на три года по обвинению в хранении наркотиков.
Решение об УДО было принято Наурским районным судом Чечни в середине сентября. Защита настаивает, что журналист провёл в колонии три четверти назначенного срока и не имеет дисциплинарных взысканий. Прокуратура обжаловала этот вердикт. Ведомство заявило о нестабильном и ассоциальном поведении Гериева.
Жалауди Гериев был задержан в Чечне 16 апреля 2016 года, когда ехал из Курчалоя в Грозный. По его словам, трое вооруженных мужчин сняли его с маршрутного такси, ударили по голове и затащили в свою машину. Затем журналиста отвезли в лес, где били и угрожали, после чего, отняв все личные вещи, высадили на кладбище на окраине Курчалоя.
По версии следствия, именно там Гериев был задержан с марихуаной в рюкзаке и якобы немедленно сознался в хранении наркотиков. Сам журналист позднее отказался от признательных показаний, заявив, что они были получены под давлением. Международная правозащитная организация Human Rights Watch считает дело Гериева местью за его журналистскую деятельность.
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