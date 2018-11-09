В Лондоне появились билборды с благодарностью Путину за "BЯEXIT"

В Лондоне появились билборды с изображением президента России Владимира Путина и призывом "отметить красно-бело-голубой Брекзит". Об этом сообщает Reuters.

Рекламные щиты выкупила группа активистов Proud Bear. На двух из них одинаковые фотографии подмигивающего Путина на голубом фоне, с надписями в которых в слове BREXIT английская буква "R" заменена на русскую "Я". На еще одном плакате изображен последовательный противник Брекзит, бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон с российскими флагами и подписью с также измененными буквами: "Спасибо тебе, BOЯIS".

На своей странице в твиттере активисты Proud Bear называют себя "коллективом российских офицеров ГРУ", которые "годами помогают народу Англии освободиться от Европейского союза и демократических выборов".

На видео размещенном Proud Bear Путин катается на мопсе с головой Аррона Бенкса. Предпринимателя подозревают в том, что он мог получать деньги на агитацию за выход страны из Евросоюза от России. На днях Национальное криминальное агентство Великобритании начало расследование в отношении Бэнкса.

Reuters удалось связаться с представителемProud Bear, который в ответ прислал заявление на русском языке, в котором говорится, что группа обеспокоена состоянием российской демократии и выступает против "авторитарных тенденций Москвы". Однако кто конкретно стоит за этой акцией, представитель Proud Bear сообщить отказался.

23 июня 2016 года 52 процента британцев проголосовали на референдуме за выход Великобритании из Евросоюза. Британские власти ранее заявляли, что им не удалось найти доказательств вмешательства России в голосование. Многие британцы не согласились с результатами референдума и до сих пор считают, что в голосование вмешались российские спецслужбы. 20 октября сотни тысяч жителей Лондона вышли на митинг за повторный референдум.